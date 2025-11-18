Пассажирский поезд протаранил мусоровоз под Челябинском

В Челябинской области пассажирский поезд протаранил выехавший на пути мусоровоз. Об этом сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» .

ЧП произошло неподалеку от села Аргаяш. После удара грузовик перевернулся на бок, кабина сильно пострадала. На место происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.

«Мы с детьми вышли и поймали машину. Уехали уже, но есть пострадавшие», — рассказали о ситуации очевидцы.

В октябре пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом железнодорожном переезде в Татарстане. Никто не пострадал, грузовик и поезд получили технические повреждения.

Ранее один человек погиб в аварии с участием поезда и легкового автомобиля в Дагестане. Локомотив протаранил машину, в которой он находился.