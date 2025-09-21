Пассажирский автобус улетел в овраг в Нахичевани, есть пострадавшие

В ДТП с автобусов в Нахичевани пострадали 16 человек

Автобус с пассажирами упал в овраг в автономии Азербайджана. Об этом со ссылкой на МВД Нахичевани сообщило издание Report .

В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе водитель. Авария произошла на участке трассы Нахчыван-Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района, на место прибыли спасатели и правоохранители.

Всех пострадавших доставили в больницу Нахчыванской Автономной Республики.

Ранее крупное ДТП произошло в Елизовском округе Камчатского края. На трассе столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota RAV4, одна из них опрокинулась.

Региональный минздрав подтвердил, что одного из пострадавших доставили в нейрохирургическое отделение больницы. По словам очевидца, в Toyota RAV4 никто не получил травм.