Машина перевернулась в ДТП на Камчатке

В Елизовском округе Камчатского края произошло серьезное ДТП, один из автомобилей перевернулся. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На видео видно, что на дороге столкнулись минимум две машины — Toyota Corolla и Toyota RAV4.

«Знаю только, что в Toyota Corolla находились пять человек, одного госпитализировали, в Toyota RAV4 пострадавших нет», — рассказал 360.ru очевидец.

Пострадавшего из Toyota Corolla увезли в нейрохирургическое отделение больницы, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Один человек был госпитализирован в нейрохирургическое отделение, медики делают все возможное для его скорейшего восстановления. Будьте внимательны на дорогах и берегите себя!» — заявили в министерстве.

Ранее в Приморье мотоциклист перелетел через крышу легковушки после ДТП. Авария произошла в Уссурийске.