Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» в Люблине, есть пострадавшие | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 11:32 Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» в Люблине, есть пострадавшие ДТП с участием автобуса и «Газели» произошло в Москве, два человека пострадали

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Утром 24 апреля на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели». В результате травмы получили два человека, сообщил источник 360.ru.

По данным собеседника, информация об аварии поступила в экстренные службы в 10:57. Два транспортных средства столкнулись в районе улицы Краснодарская, 57/3, в Люблино. При ДТП разлива топлива не произошло.

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В среду на 300-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком Man. В результате погиб водитель автобуса, 13 человек, в том числе водитель большегруза, получили травмы различной степени тяжести.

В прокуратуре сообщили, что авария произошла, когда на трассе был туман. Ведомство инициировало проверку.