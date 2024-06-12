Пассажирский автобус слетел в кювет в Пермском крае, есть пострадавшие

Минздрав: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом под Березниками

Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе Пермь — Березники. Авария произошла на 164-м километре дороги, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — добавили в министерстве.

В салоне был 41 пассажир. Как рассказали «Интерфаксу» в краевом Минздраве, в ДТП пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт.

«Среди пострадавших детей нет», — отметили в Минздраве.

Причины аварии пока неизвестны. За рулем автобуса был 46-летний водитель, информации о его состоянии нет.

Ранее в Самаре водитель и трое детей погибли в ДТП с автобусом. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку.