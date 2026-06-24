Пассажирский автобус слетел в кювет под Пермью

Прокуратура начала проверку после съезда автобуса в кювет в Соликамске

Пассажирский рейсовый автобус попал в аварию в Пермском крае, пострадали несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП случилось утром в среду на улице Всеобуча в Соликамске.

«В результате пострадали пассажиры, им оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства, правил перевозок и безопасности дорожного движения. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования.

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

Днем ранее пассажирская «Газель» врезалась в фуру Volvo на трассе Краснодар — Кропоткин. Травмы получили семь человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, водитель большегруза не справился с дорожными условиями и выехал на встречную полосу.