Пассажирский автобус сгорел дотла в Ленобласти

Пассажирский автобус рейса Санкт-Петербург — Приозерск полностью выгорел на трассе около поселка Шумилово. Об этом сообщили в сообществе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте» .

Информация о пожаре поступила утром в субботу, 3 августа.

«В результате пожара выгорел по всей площади рейсовый пассажирский автобус № 960 „Санкт-Петербург — Приозерск“ марки Yutong. Из автобуса самостоятельно эвакуировались семь пассажиров и водитель», — говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал. Возгорание ликвидировали пожарные Приозерского отряда Леноблпожспас. Причины аварии сейчас уточняются.

Кроме того, Приозерская городская прокуратура заявила о проверке обстоятельств возгорания автобуса, как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Надзорное ведомство оценит соблюдение перевозчиков требований законодательства в сфере организации пассажирских перевозок. Если появятся основания, то примет меры прокурорского реагирования.

Ранее на Кубани водитель «Лады Калины» сгорел заживо после столкновения с КамАЗом на трассе.