Пассажирский автобус обстреляли в Санкт-Петербурге

Неизвестные открыли огонь из пневматического оружия по автобусу в Петербурге

В Санкт-Петербурге злоумышленники обстреляли автобус. Сотрудники полиции начали проверку, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что вечером 26 июня водитель автобуса № 33 обратился к правоохранителям, заявив о стрельбе.

Мужчина рассказал, что рядом со станцией метро «Лесная» неизвестные начали стрелять из пневматического пистолета в сторону общественного транспорта. Пули разбили два стекла двери и одно в окне.

Представители УМВД отметили, что в результате обстрела пассажиры не пострадали. Полиция приняла все меры, чтобы установить и задержать подозреваемых.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

На днях в Ростовской области в Батайске неизвестный устроил стрельбу на улице Воровского. Злоумышленника объявили в розыск.