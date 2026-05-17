Восемь человек погибли при столкновении поезда с автобусом в Бангкоке
В Бангкоке грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом и несколькими автомобилями на железнодорожном переезде. В результате аварии погибли как минимум восемь человек, еще не менее 25 получили травмы. Об этом сообщил телеканал Thairath TV.
ДТП произошло днем 16 мая. Судя по опубликованным кадрам, автомобили и автобус находились на переезде в пробке, когда в них врезался поезд. При этом шлагбаум на момент происшествия не подняли.
После столкновения автобус и одна из машин загорелись. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших доставили в местные больницы, на месте работали экстренные службы.
Ранее житель Санкт-Петербурга скончался после ДТП в Паттайе, когда легковой автомобиль наехал на его электрический трицикл.