Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми доставили в Новороссийск

ФПК: в Новороссийск прибыли пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми

Пассажиров поезда № 511, сошедшего с рельсов в Коми, доставили в Новороссийск. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Люди приехали в пункт назначения 30 июня в 04:09 на резервном составе, отметили в ФПК.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня. Жертвами аварии стали три человека, 10 пассажиров получили травмы. Всего в поезде находились 20 железнодорожников и 195 пассажиров.

Прощание с погибшими в результате схода поезда состоялось накануне в Инте. Тела отправили близким в разные города России, сообщили в региональной администрации.