Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми доставили в Новороссийск

ФПК: в Новороссийск прибыли пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми

Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram

Пассажиров поезда № 511, сошедшего с рельсов в Коми, доставили в Новороссийск. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Люди приехали в пункт назначения 30 июня в 04:09 на резервном составе, отметили в ФПК.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня. Жертвами аварии стали три человека, 10 пассажиров получили травмы. Всего в поезде находились 20 железнодорожников и 195 пассажиров.

Прощание с погибшими в результате схода поезда состоялось накануне в Инте. Тела отправили близким в разные города России, сообщили в региональной администрации.

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте