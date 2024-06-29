С погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в республике Коми, простились в Инте. Об этом сообщила администрация региона в Telegram-канале .

«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города», — отметили региональные власти.

Прощальные мероприятия прошли на площади Ленина и на вокзале. Администрация специально организовала автобус для желающих присутствовать там.

Происшествие с поездом случилось 26 июля. Вагоны сошли с рельсов недалеко от станции Инта. В составах было 195 пассажиров и 20 железнодорожников. По последним данным, в ходе ЧП погибли три человека, 10 пострадали.

После случившегося пропала девочка. Позже ее нашли в реанимации. Она была одной из неопознанных пассажиров.