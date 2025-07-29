Пассажиров самолета Turkish Airlines эвакуировали по надувным трапам в Анталье

Пассажиров самолета авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали по надувным трапам после приземления в аэропорту Антальи из-за задымления шасси. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании Яхъи Устюна.

По его словам, «вслед за обнаружением задымления шасси после штатной посадки на ВПП» Boeing 777, выполняющего рейс TK2430 из Стамбула в Анталью, открыли надувные трапы в качестве предосторожности. Всех пассажиров своевременно эвакуировали, никто не пострадал.

На борту находились 41 пассажир и 11 членов экипажа.

Устюн уточнил, что пожарная служба заметила задымление в области шасси во время рулежки. Специалисты проверили техническое состояние самолета. Обратный рейс в Стамбул выполнит другой борт.

«По предварительным оценкам, дым в шасси появился из-за технической проблемы с гидравликой»», — отметил Устюн.

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