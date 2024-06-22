Пассажиров аэропорта Астрахани эвакуировали после сообщения о бомбе

Эвакуацию пассажиров провели в аэропорту Астрахани после данных о минировании

Поступившее сообщение о минировании стало причиной эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта имени Бориса Кустодиева в Астрахани. Об этом со ссылкой на городской линейный отдел МВД сообщил ТАСС .

В ведомстве подчеркнули, что в органы поступило сообщение о минировании. Но проверка никаких взрывчатых веществ на территории воздушной гавани не нашла.

«Информация о минировании не подтвердилась, все нормально», — заявили в отделе.

По данным городского издания «Пункт 7А», всех пассажиров астраханского аэропорта вывели из здания и попросили отойти на безопасное расстояние. На место прибыли сотрудники полиции и кинологи с собаками. По итогам проверки территории воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

В конце прошлой недели почти на час прекратил работу аэропорт Туношна в Ярославле. Причиной стала атака беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили три дрона на подлете к городу.