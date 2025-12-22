Пассажирка застряла в капсульном отеле в аэропорту Внуково

Во Внуково пассажирка не может выйти из капсульного отеля, расположенного в «чистой зоне» аэропорта, куда попадают пассажиры после прохождения предполетного контроля. По данным источника 360.ru, девушка застряла в капсуле примерно в 18:30, при этом до вылета ее рейса оставалось около часа.

Информацию о происшествии передали в экстренные службы и диспетчерам аэропорта. Однако спасателей к месту направлять не стали, поскольку капсульный отель находится в зоне, куда доступ экстренным службам ограничен.

В итоге дежурные связались с ресепшеном капсульного отеля и рекомендовали персоналу организовать помощь самостоятельно. Девушке пообещали оказать содействие на месте.

