«Заложники ситуации». В России призвали ограничить наценку на продукты в аэропортах

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили ограничить максимальную торговую наценку на товары первой необходимости до 50% в аэропортах. В беседе с 360.ru Гибатдинов объяснил, что россияне становятся заложниками ситуаций, например, когда рейсы задерживают, а воду или еду приходится покупать втридорога.

«У нас в последнее время участились случаи, когда по разным причинам задерживают самолеты. Наши граждане начали больше пребывать в здании аэровокзала и, соответственно, вынуждены по объективным причинам покупать себе товары первой необходимости. Но к большому сожалению, цены достаточно завышены: в два-три раза, а в отдельных случаях торговая наценка достигает 500%. Я считаю, что это недопустимо», — подчеркнул член ЦК КПРФ.

По его словам, «граждане стали заложниками различных ситуаций». Например, семьи с детьми или больные сахарным диабетом вынуждены покупать хотя бы воду или какой-нибудь бутерброд, а цены на них зачастую баснословны. По мнению сенатора, стоимость товаров первой необходимости должна быть адекватной, чтобы пассажиры могли хотя бы попить или перекусить.

Гибатдинов считает, что необходимо провести анализ ситуации и выяснить, почему формируется такая высокая цена. После можно будет сделать соответствующие выводы.

Ранее в Госдуме призвали снизить наценку на авиабилеты в праздники. Депутаты напомнили, что из-за резкого подорожания авиаперевозок на внутрироссийские маршруты во время праздников многие россияне не могут поехать к родственникам в другие регионы или путешествовать.