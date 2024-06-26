Пассажирка упавшего с парковки BMW за два часа до гибели спросила подписчиков о смерти

Погибшая при падении BMW женщина за 2 часа до ЧП спросила подписчиков о смерти

Женщина, погибшая в салоне рухнувшего с краснодарской парковки BMW, за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Что вы сделаете в последний день жизни?» — написала она.

Женщина попросила пользователей поделиться списком «предсмертных» дел и желаний. Она также поинтересовалась, что подписчики чувствовали при выполнении этого задания. При этом женщина призвала «не грустить», а сфокусироваться на вещах, которые приносят удовольствие в жизни.

ЧП произошло днем 25 июня. Автомобиль вылетел на проезжую часть с третьего этажа паркинга. Водитель и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм.

После вскрытия специалисты выяснили, что погибшая пассажирка ждала ребенка. Законный супруг узнал о случившемся из новостей.