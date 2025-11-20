Пассажирка упала на рельсы на станции БКЛ «Савеловская»

Пассажирка получила травмы при падении на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии московского метро. Как сообщили 360.ru очевидцы, у пострадавшей пошла кровь из головы.

Они подчеркнули, что на призывы окружающих оставаться на месте упавшая не реагировала.

Находившиеся на перроне пассажиры криками и жестами предупредили машиниста приближающегося поезда. Состав вовремя остановился.

О состоянии пострадавшей пока ничего не известно.

В конце сентября упавший на рельсы пассажир заблокировал движение поездов на Сокольнической линии московского метро. Об этом со ссылкой на машиниста 360.ru сообщила пассажирка состава, остановившегося на станции «Красносельская».

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы подтвердили падение человека на рельсы, не уточнив, на какой станции это произошло. В ведомстве заявили, что движение поездов временно остановилось на участке между «Парком культуры» и «Сокольниками».