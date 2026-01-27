Пассажирка Qatar Airways закинула ноги на спинку кресла и попала на видео
Пассажирка бизнес-класса авиакомпании Qatar Airways на рейсе в Россию решила отомстить соседке спереди за откинутую назад спинку кресла и положила на подголовник ноги. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Около 15 минут бортпроводники уговаривали женщину вести себя прилично, после чего она опустила ноги на пол. Другие пассажиры снимали происходящее на видео.
Ранее пьяная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете, направлявшемся из Москвы в Калининград. Женщина бросалась вещами, ругалась матом на других пассажиров, а затем ударила стюардессу, из-за чего той диагностировали сотрясение мозга. Еще одной пассажирке понадобилась помощь медиков из-за стресса.
В итоге самолет вернулся в столичный аэропорт, дебоширку задержали.