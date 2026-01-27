Пассажирка Qatar Airways закинула ноги на спинку кресла и попала на видео

Пассажирка бизнес-класса авиакомпании Qatar Airways на рейсе в Россию решила отомстить соседке спереди за откинутую назад спинку кресла и положила на подголовник ноги. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Около 15 минут бортпроводники уговаривали женщину вести себя прилично, после чего она опустила ноги на пол. Другие пассажиры снимали происходящее на видео.

Ранее пьяная пассажирка напала на певца Алексея Глызина в самолете, направлявшемся из Москвы в Калининград. Женщина бросалась вещами, ругалась матом на других пассажиров, а затем ударила стюардессу, из-за чего той диагностировали сотрясение мозга. Еще одной пассажирке понадобилась помощь медиков из-за стресса.

В итоге самолет вернулся в столичный аэропорт, дебоширку задержали.