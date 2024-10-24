Пассажирка «Аэрофлота» после пропажи багажа получила изуродованный чемодан

Пассажирке «Аэрофлота» после возвращения из Марокко в Пермь вернули изуродованный чемодан. Фото разбитого багажа и подробностями случившегося девушка поделилась в комментарии 360.ru.

Пострадавшую клиентку авиакомпании зовут Екатерина. По ее словам, она летела «Аэрофлотом» из Марокко в Стамбул, оттуда в Петербург, а конечной точкой ее маршрута была Пермь.

«Сначала задержали чемодан мой, якобы он прилетит позже. Он не прилетел. А потом чемодан нашли, он был полностью поврежден», — возмутилась Екатерина.

Она предположила, что его уронили при погрузке в аэропорту Пулково. Спускать на тормозах ситуацию с разбитым чемоданом туристка не собирается и будет писать претензию в адрес перевозчика.

Ранее юрист Антон Палюлин рекомендовал сохранять все документы во время полета. По его словам, это может пригодиться, если багаж потеряют.