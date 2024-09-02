Юрист Палюлин призвал сохранять все документы на случай утраты багажа

Владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе с RuNews24 посоветовал россиянам во время полетов сохранять все документы. Как пояснил эксперт, они могут пригодиться в случае утраты багажа.

В течение 21 дня с момента потери для международных рейсов и шести месяцев — для внутренних необходимо обратиться в службу потерянного багажа или к представителю авиакомпании и сообщить об утрате. В заявлении обычно указывают инициалы, номер рейса, описание багажа и контактные данные владельца.

«После подачи заявления пассажир должен получить специальный документ, который подтвердит факт обращения и будет служить основанием для дальнейших действий», — сказал юрист.

Если в течение 21 дня авиакомпания не найдет багаж, он считается утерянным. В таком случае пассажир может рассчитывать на денежную компенсацию, добавил Палюлин.