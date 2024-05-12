Пассажир задержал рейс в Пулково, назвав маленькую девочку «бомбой» | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 04:06 Пассажир задержал рейс в Пулково, назвав маленькую девочку «бомбой» Freepik

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В Санкт-Петербурге мужчина назвал симпатичную девочку «бомбой» во время посадки в самолет. Сотрудники службы безопасности решили, что речь идет о настоящей взрывчатке и отложили вылет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажиры поднимались на борт самолета в аэропорту Пулково. В этот момент 53-летний мужчина пропустил маму с трехлетней дочкой и сказал, что малышка просто «бомба» и рюкзак у нее классный. После его слов женщину с ребенком попросили пройти повторный досмотр.

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В детском рюкзаке лежали куклы и сладости. Нарушитель спокойствия объяснил, что он решил порадовать девочку комплиментом, а стоявшие рядом люди не так поняли его слова. В итоге, мужчину привлекли к административной ответственности. Самолет отправили в Калининград без него.

Ранее в самолете рейса Южно-Сахалинск — Владивосток супружеская пара устроила конфликт, в результате экипаж решил высадить мужчину.