Пассажир вытолкнул проводницу из вагона на станции Поназырево

Неадекватный пассажир вытолкнул проводницу из поезда на маршруте из Челябинска в Санкт-Петербург. Агрессор попал на видео, ролик распространила в телеграм-канале пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Спикер МВД России Ирина Волк ранее рассказывала, что пассажир хотел выйти из вагона во время короткой остановки. Проводница не разрешила, тогда мужчина просто столкнул ее на пути, это произошло на станции Поназырево.

Женщина при падении травмировалась, ее пришлось госпитализировать. Агрессора быстро нашли и задержали.

В его отношении завели уголовное дело по статье об умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.

Подозреваемому может грозить лишение свободы до пяти лет. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура.

Ранее подростков задержали за драку в ярославском ТЦ.