Четырех подростков задержали за драку в ярославском ТЦ

Сотрудники полиции задержали четырех подростков, напавших на посетителей торгового центра в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления внутренних дел.

При нападении пострадали четыре молодых человека, их отправили в больницу.

После задержания выяснилось, что задержанные — всем им меньше 18 лет — были скинхедами. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, полицейские разыскивают других возможных причастных.

Драка произошла накануне в торговом центре «Аура», крупнейшем в городе, на территории ресторанного дворика. Очевидцы публиковали фотографии лежащих на полу людей, утверждая, что среди них есть получившие травмы.