Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время рейса в Сочи

Пассажир самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» скончался во время рейса U6-185 по маршруту Москва—Сочи. Об этом сообщили в «Уральских авиалиниях».

«Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды», — процитировало сообщение РИА «Новости».

На место вызвали реанимационную бригаду. Когда они приехали, то констатировали смерть пассажира.

Ранее на Камчатке пилот вертолета умер от сердечного приступа. Он срочно сел на вулкан в Кроноцком заповеднике. Во время полета почувствовал недомогание, но несмотря на это, сумел посадить аппарат и доложил о своем состоянии. Специалисты подготовили вылет санитарной авиации. Однако мужчина все равно скончался.