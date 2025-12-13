Пассажир умер в туалете во время рейса S7 из Абакана в Москву

На борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс из Абакана в Москву, во время полета стало плохо одному из пассажиров. Его обнаружили без сознания в туалете, однако спасти мужчину не удалось. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Как сообщили в авиакомпании, борт продолжил полет и благополучно приземлился в аэропорту Домодедово, где его уже ждали экстренные службы. В S7 отметили, что экипаж действовал по установленным инструкциям.

Авиакомпания выразила соболезнования родным и близким погибшего пассажира.

В Серпухове продолжаются поисковые мероприятия после крушения легкомоторного самолета вблизи аэродрома Новинки. Спасатели рассказали, что экипаж обнаружили, пострадавших выводят к месту сбора пешком.