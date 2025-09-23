Пассажир умер на борту самолета в Уфе, а у его попутчика случился припадок

Пассажир рейса Уфа — Иркутск авиакомпании NordStar скоропостижно умер перед вылетом. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Прибывшие врачи не смогли спасти мужчину, ему было 47 лет.

От пережитого стресса у другого пассажира на борту начался приступ эпилепсии. Еще один мужчина был здоров, но испугался лететь и покинул борт. Самолет в итоге все-таки отправился в Иркутск.

Ранее пассажир умер на борту самолета «Уральских авиалиний», направлявшегося в Сочи. Узнав о ЧП в салоне, командир принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту Минеральных Вод, но спасти 56-летнего мужчину не смогли. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть.