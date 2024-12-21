Пассажир такси погиб в ДТП в Новой Москве

Автомобиль Volkswagen Polo из службы такси попал в ДТП на 251-м километре ЦКАД между Киевским и Калужским шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил 360.ru источник.
По его информации, таксист не справился с управлением и наехал на препятствие. Он получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, а его пассажир умер до приезда врачей.
Других подробностей источник не привел. Точную причину аварии еще предстоит выяснить.
Накануне РБК со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию сообщил, что число нарушений правил дорожного движения среди столичных таксистов с начала года выросло почти на 80%.
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