Число нарушений в московском такси выросло почти на 80%

Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%

Число нарушений, выявленных среди столичных такси за 10 месяцев 2024 года, увеличилось на 77,5%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

По данным организации, в прошлом году было зафиксировано 1,4 тысячи нарушений, а в 2024 году их количество достигло 6,5 тысячи.

Столичным водителям такси выписали более восьми тысяч штрафов, общая сумма которых достигла 176,4 миллиона рублей.

«У таксистов было изъято две тысячи машин. В целом за этот период произошло две с половиной тысячи ДТП с участием такси, что на 3% ниже, чем за тот же период 2023-го», — добавили в МАДИ.

Среди самых распространенных нарушений — несоблюдение требований к таксистам. Например, вождение без прав необходимой категории, не пройденный медицинский осмотр, недостаточный стаж вождения и несоответствие автомобиля нормам безопасности.

Более двух тысяч штрафов водители получили за отсутствие необходимых элементов обозначения автомобиля такси (размещенные в салоне автомобиля правила перевозки пассажиров и багажа, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и цветографическая схема в виде шашечного пояса на кузове).

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