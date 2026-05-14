Пассажир сломал кран в туалете и затопил самолет, летевший в Грузию

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Жуковского в Батуми, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за потопа на борту. Об этом сообщил телеграм-канал «Авиаторщина» .

Все произошло вскоре после взлета Sukhoi Superjet 100. Во время использования заднего туалета поломался водяной кран, после чего вода начала поступать в служебные помещения и хвостовую часть самолета.

Экипаж перекрыл подачу воды и принял решение вернуться в Жуковский. На момент происшествия лайнер находился над Мордовией. Экстренный сигнал не объявляли.

После посадки технические специалисты обнаружили повреждение крепления водяного крана. Неисправность устранили, также проверили заднюю часть салона и багажного отсека на наличие влаги. По итогам осмотра самолет допустили к дальнейшей эксплуатации.

Пассажиров отправили в Батуми резервным бортом. Задержка рейса составила около четырех часов.

Ранее шасси самолета Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines загорелось при посадке в аэропорту Катманду.