У самолета Turkish Airlines при посадке в Катманду загорелось шасси

Шасси самолета Airbus A330 авиакомпании Turkish Airlines загорелось при посадке в аэропорту Катманду. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя управления гражданской авиации Непала Гьянендру Бхула

Речь идет о рейсе TK726, который выполнял перелет из Стамбула в столицу Непала. После приземления из самолета эвакуировали 277 пассажиров и 11 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как уточнили в авиационных службах, возгорание произошло в районе правого заднего колеса лайнера. Пожар удалось оперативно ликвидировать, после чего самолет отбуксировали со взлетно-посадочной полосы.

Предварительной причиной задымления могла стать неисправность гидравлической трубки. Специалисты начали техническую проверку воздушного судна.

В сентябре Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, который должен был вылететь в Пекин, зацепил Sukhoi Superjet 100 на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве.