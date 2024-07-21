Пассажир погиб при столкновении судна со скалой в Красноярском крае

СК завел дело после столкновения судна со скалой в Красноярском крае

Маломерное судно с пассажирами столкнулось со скалой во время прохода по реке Северной в Красноярском крае. От полученных травм на месте скончался один человек, четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в воскресенье, 21 июля. Прибывшие на место врачи забрали трех пассажиров и капитана судна.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Собственную проверку начала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что среди пострадавших находился несовершеннолетний. В ходе мероприятий прокуроры проверят законность эксплуатации судна, а также выполнение капитаном правил перевозок пассажиров.

Днем ранее легкомоторная лодка и теплоход «Валдай» не смогли разойтись в акватории Волги около базы отдыха «Чайка» в Самарской области и столкнулись. В результате травмы получили трое мужчин и две женщины.