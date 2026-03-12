Жительнице Екатеринбурга отрезало ногу на станции Шарташ

Вечером 11 марта на железнодорожной станции Шарташ произошла трагедия. 48-летняя местная жительница попала под состав поезда, который следовал из Дружинино в Каменск-Уральский. В результате инцидента женщине отрезало ногу, написало URA.RU .

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пострадавшую с ампутацией ноги оперативно доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшей. Гражданка переходила через железнодорожные пути по пешеходному настилу, когда на станцию прибывал электропоезд. Вероятно, она решила, что успеет пересечь рельсы, но оказалась в „слепой зоне“ и машинист ее не заметил», — поделились в пресс-службе.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства случившегося и просит пассажиров быть внимательными и переходить пути, убедившись, что рядом нет приближающегося состава.