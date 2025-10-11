Пассажир напал на таксиста и угнал его машину на Кутузовском проспекте в Москве

Разбойное нападение на водителя автомобиля Hyundai Solaris произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Водитель Hyundai Solaris согласился подвезти мужчину из Подмосковья на один из столичных вокзалов. Когда автомобиль выехал на Кутузовский проспект, пассажир достал нож и стал угрожать таксисту, требуя покинуть салон.

«Воспринимая угрозу реально, водитель вышел из салона, а нападавший пересел на водительское место и скрылся на автомобиле с места преступления», — рассказали в ведомстве.

По информации прокуратуры, у 36-летнего угонщика есть судимость, его задержали и предъявили обвинение по статье «Разбой». Угнанный автомобиль обнаружили в Наставническом переулке.

