Иномарку разорвало пополам при ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

Автомобиль Dodge врезался в столб на шоссе Энтузиастов на юго-востоке Москвы. После ДТП одного человека зажало в салоне, сообщил источник 360.ru.

В результате ДТП иномарку разорвало пополам. Также загорелся столб и часть машины, которая отлетела в сторону после столкновения. На место аварии вызвали скорую помощь и экстренные службы.

После этого очевидцы начали помогать водителю выбраться из разбитого автомобиля.

«Подошли очень много людей, стали выбивать стекла. Оперативно вызвали скорую и пожарных, ребята быстро приехали», — рассказала одна из девушек.

Медики госпитализировали пострадавшего. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее в Подмосковье припаркованный легковой автомобиль поехал самостоятельно и сбил во дворе пенсионерку. Женщина попала в больницу с переломом ноги.