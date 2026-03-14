Пассажир международного рейса умер после посадки самолета в Махачкале

Врачи Махачкалы не смогли спасти почувствовавшего себя плохо пассажира самолета, прилетевшего из Стамбула. Об этом со ссылкой на источник в аэропорту столицы Дагестана сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет о возрастном мужчине.

«По прилету был живой, к борту вызвали скорую, проводили реанимационные мероприятия, но спасти не удалось», — заявил источник.

Журналисты уточнили, что в аэропорту Махачкалы скончался пассажир авиакомпании «Победа».

В середине декабря 2025 года авиакомпания S7 сообщила о смерти пассажира самолета, летевшего из Абакана в Москву. В пресс-службе перевозчика рассказали, что мужчину без сознания обнаружили в туалете. Экипаж посадил борт в аэропорту Домодедово, где его встретила реанимационная бригада. Но поднявшиеся на борт врачи констатировали смерть пассажира.