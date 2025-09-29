Пассажир избил таксиста на Ставрополье из-за стоимости поездки

Житель Михайловска Ставропольского края устроил драку с водителем такси, а потом ограбил его и сбежал. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве установили, что во время движения нападавший изменял пункт назначения, а потом начал возмущаться итоговой стоимостью поездки.

Когда водитель хотел отдать ему сдачу, пассажир выхватил у него из рук все деньги. Затем несколько раз ударил 35-летнего потерпевшего по лицу и убежал.

Правоохранители установили местонахождение нападавшего. На допросе он дал признательные показания. Уголовное дело возбудили за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Ульяновской области пассажир несколько раз ударил таксиста в грудь ножом. После убийства он угнал его автомобиль и попал в ДТП.