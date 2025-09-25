Пассажир зарезал таксиста под Ульяновском и попал в ДТП на угнанном авто

В Ульяновской области пассажир жестоко расправился с таксистом. После убийства он угнал его автомобиль и попал в ДТП, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что утром 25 сентября 45-летний подозреваемый ехал на такси в качестве пассажира в Заволжском районе города Ульяновска. Во время поездки он не менее четырех раз ударил водителя ножом.

Потом пассажир сел за руль транспортного средства. Он успел проехать до поворота на село Архангельское в Чердаклинском районе, где слетел с трассы.

Медики доставили подозреваемого с телесными повреждениями в больницу. Труп потерпевшего нашли рядом с машиной.

Криминалисты изъяли орудие убийства и назначили экспертизы. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее в Челябинской области жертвой преступления также стала женщина-таксист. Ее нашли мертвой в автомобиле с ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили 17-летнего выходца из цыганского табора.