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Пассажир автобуса погиб в ДТП в Москве

ГКУ «Организатор перевозок»: в ДТП на Дмитровском шоссе погиб пассажир автобуса

В результате аварии с автобусом на Дмитровском шоссе погиб один пассажир, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Фото: 360.ru

Еще трех человек из автобуса отвезли в больницу, уточнили в компании.

«Водитель грузового автомобиля грубо нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом», — добавили в пресс-службе.

Авария с участием автобуса и грузовика на Дмитровском шоссе произошла в понедельник на Дмитровском шоссе в Москве, неподалеку от станции метро "Физтех".

Прибывшие на место ДТП экстренные службы перекрыли три полосы движения из четырех. Разлив топлива произошел на площади 20 квадратных метров, идет устранение последствий ЧП.

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