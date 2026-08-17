На Дмитровском шоссе столкнулись автобус и грузовик

ДТП с коммерческим автобусом и грузовиком произошло на Дмитровском шоссе в Москве, неподалеку от станции метро Физтех. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Спасатели гидравлическим инструментом вскрыли дверь автобуса.

Предварительно, в результате аварии погиб один человек, семь пострадали. Детей среди них не было. На место прибыли кареты скорой помощи.

«Информация о пострадавших уточняется. Перекрыто три полосы движения из четырех. Разлив топлива 20 квадратных метров», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. ДТП произошло на улице Новосодовой в Березниках — водитель съехал в кювет, транспортное средство завалилось на бок. В результате двое детей и пять взрослых получили травмы различной степени тяжести.

UPD: в столичной прокуратуре сообщили, что водитель грузового автомобиля совершил столкновение с рейсовым автобусом. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств аварии.