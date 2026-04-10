Пародист притворился эскортницей и выманил деньги у доверчивых россиян

РЕН ТВ: в Волгоградской области задержали мужчину за аферу с фейковыми анкетами

В Волгоградской области мужчина создал фейковые анкеты девушек на сайте интим-услуг и выманивал деньги у клиентов, меняя голос во время звонков. Историю о недобросовестном перевоплощении рассказал РЕН ТВ .

Изобретательный пародист самостоятельно разместил анкеты с женскими фотографиями и общался с потенциальными клиентами, убедительно имитируя женский голос.

На следующий день мужчина снова звонил жертве, но уже представлялся администратором сайта и требовал деньги якобы за сбой программы после действий клиента.

«Звоню решить вопрос с тобой. Ты звонил вчера по девочкам? Там сейчас программа заблокировалась. Вопрос надо решить тихо-мирно, спокойно», — говорил он, меняя голоса.

Во время обыска у задержанного нашли 15 мобильных телефонов, более 50 банковских и сим-карт, а также почти 200 тысяч рублей наличными.

Свой актерский талант ему пришлось продемонстрировать полицейским во время допроса. В результате мужчину отправили в СИЗО.

Ранее на северо-западе Москвы правоохранители ликвидировали узел связи телефонных мошенников и задержали двух подозреваемых. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли из квартиры на Дубравной улице сим-бокс с десятками сим-карт, а также роутеры, ноутбуки и телефоны.