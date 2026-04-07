В Москве полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников

На северо-западе столицы правоохранители ликвидировали узел связи телефонных мошенников и задержали двух подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба полиции Москвы.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли из квартиры на Дубравной улице оборудование, которое использовалось преступниками для обзвона. В помещении был сим-бокс с десятками сим-карт, а также роутеры, ноутбуки и телефоны.

Силовики задержали 35-летнего мужчины и 43-летнюю женщину, которые отвечали за обеспечение связи. Помогать злоумышленникам за вознаграждение они устроились через мессенджер.

Мужчину поместили под стражу, женщину — под домашний арест. Против них завели уголовное дело.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме, которую преступники применяют в отношении россиян. Гражданам предлагают ипотеку с якобы уникальными условиями.