Парень за 350 тысяч рублей поджег вышку сотовой связи под Ивановом | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 13:12 Парень за 350 тысяч рублей поджег вышку сотовой связи под Ивановом Shot: 18-летний житель Ивановской области поджег вышку связи за деньги Unsplash

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Восемнадцатилетний житель Ивановской области за деньги поджег базовую станцию сотовой связи в деревне Жуково. В тот же вечер парня задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, неизвестный написал молодому человеку в Telegram несколько дней назад и предложил 350 тысяч рублей за поджог вышки. Парень согласился и приступил к делу 1 мая. Он устроил пожар на территории один на два метра, который частично уничтожил станцию. Однако злоумышленник поплатился за это в тот же день.

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Силовики возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пьяный житель Волоколамска бросил гранату в местный магазин после конфликта с продавцом. Сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. Волоколамский городской суд приговорил мужчину к семи годам колонии.