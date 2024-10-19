Парень с девушкой задохнулись в машине на дороге в аэропорт Домодедово

СК: в «Газели» на дороге в Домодедово нашли тела молодого человека и его девушки

В Домодедове на дороге из микрорайона Авиационный в аэропорт обнаружили тела молодой пары. Они находились в салоне «Газели», сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

«В салоне автомобиля „Газель“ без видимых телесных повреждений обнаружены тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения <…> Предварительной причиной смерти двух лиц является отравление угарным газом», — уточнили в СК.

Там добавили, что начали доследственную проверку по факту обнаружения тел. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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