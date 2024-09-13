Парень раздробил кости руки во время удара по силомеру в Подмосковье

Shot: подросток в Подмосковье получил травму при ударе по груше силомера

В Московской области 17-летний подросток раздробил кости руки, когда пытался ударить по груше силомера. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой человек промахнулся и во время удара попал рукой в металлическое основание игрового автомата. С серьезными травмами его госпитализировали в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу.

«У него обнаружили открытый перелом двух костей со смещением отломков. Отбитую кисть пришлось собирать по частям», — отметили в публикации.

Сейчас пострадавший восстанавливается дома, правильное анатомическое положение костей удалось восстановить с помощью фиксации стержнями. В ближайшее время его ждет еще одна операция.

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