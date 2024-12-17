Парень избил школьницу и выкинул из окна под Пермью

В Пермском крае 16-летний парень выбросил несовершеннолетнюю девушку из окна. Позже его тоже нашли под окнами многоэтажки, признаков жизни он не подавал, сообщил Telegram-канал «Пермь № 1» .

По данным канала, ссору возлюбленных наблюдали жители дома на улице 50 лет Октября в селе Гамово. По их словам, молодые люди громко спорили. Потом юноша избил девушку и выбросил из окна. Ее доставили в больницу с травмами.

Парня тоже обнаружили под окнами многоэтажного дома, но спасти его не смогли. Причиной произошедшего якобы могла стать измена. Пострадавшая школьница жила вдвоем с бабушкой. Родители в ее воспитании участие не принимали.

Ранее жительница Красноярского края погибла, пытаясь поймать неверного мужа. Она полезла к нему через окно и сорвалась.