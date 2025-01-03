Парень из Донецка разбился в ДТП на Бали в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января на индонезийском острове Бали в аварии разбился 20-летний Александр Котляров из Донецка. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала приятельница пострадавшего Елизавета.

Александр передвигался по острову на мотоцикле, когда в него влетела выехавшая на встречную полосу машина. Молодой человек выжил, но находится в искусственной коме в реанимации. Медики диагностировали у него переломы ребер и разрыв селезенки.

«Операцию начали только спустя 19 часов после аварии! Все это время он мучился и страдал от боли. Индонезийцы нас отправляли из одной больницы в другую на такси и сдирали деньги за каждый вздох», — рассказала Елизавета.

Семья Котлярова живет в ДНР. Мать и два младших брата переживают за Александра, но приехать к нему не могут. Молодой человек уехал из родного города в 17 лет. Последнее время жил на Бали и работал удаленно.

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