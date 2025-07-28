Памятную табличку в честь Собчак повесили на доме в Санкт-Петербурге

«Фонтанка» нашла табличку в честь Собчак на фасаде дома ее детства

На фасаде дома № 20 по улице Кустодиева в Санкт-Петербурге разместили табличку, посвященную телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Памятная табличка появилась на многоквартирном доме, в котором прошло детство журналистки.

«Здесь провела свое детство Ксения Анатольевна Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года, скорпион и светская львица, самостоятельно прошедшая путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки. Женское лицо четвертой власти», — говорится на надписи на табличке.

Знак разместили несколько дней назад, но провисел он недолго. Утром в понедельник, 28 июля, табличка лежала на земле у дома.

Источник издания отметил, что после смерти отца Ксении, политика Анатолия Собчака, безуспешно пытался добиться установки памятного знака в его честь.

Ранее на фасаде дома № 5 по проспекту Мира в Реутове установили памятную доску бойцу СВО Денису Шайгарданову.