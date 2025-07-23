Мемориальную доску бойцу СВО Денису Шайгарданову открыли в Реутове

Памятную табличку установили на фасаде дома № 5 по проспекту Мира, где жил и вырос герой. В церемонии открытия приняли участие глава округа Филипп Науменко, члены Ассоциации ветеранов СВО, представители молодежных и патриотических объединений, а также родные, друзья и сослуживцы Дениса Шайгарданова.

Денису было 36 лет. В 2022 году он ушел защищать Родину. В мае 2023-го получил тяжелое осколочное ранение под Бахмутом. Долгое время проходил лечение в Луганском госпитале, затем реабилитацию. После выписки вернулся в полк, где обучал новобранцев. Позже стал командиром взвода. Младший сержант погиб в Харьковской области год назад при выполнении боевых задач. Посмертно награжден орденом Мужества.