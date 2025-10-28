«Палец буквально засосало внутрь». Ребенка покалечило на карусели в Петербурге

В Парголово семилетний мальчик лишился половины пальца на качелях. ЧП произошло, когда он гулял у дома на Заречной улице. Его фаланга попала в движущийся механизм карусели, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

«Палец буквально засосало в карусель и оторвало половину. Услышавшая душераздирающие крики прохожая подлетела к школьнику и вызвала скорую. У мальчика было сильное кровотечение», — написали авторы публикации.

Врачи диагностировали частичную травматическую ампутацию второго пальца правой руки на уровне средней фаланги. Мальчика доставили в Педиатрический университет. Сейчас его состояние стабильное.

Ранее в торговом центре Екатеринбурга мальчику эскалатором оторвало часть руки. ЧП произошло, когда женщина с двумя детьми спускалась по эскалатору. Руку ее младшего сына, находившегося в коляске, затянуло в механизм. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.