Ozon назвал незначительным щерб от возгорания в сортировочном центре в Новой Москве

Ozon: при возгорании в сортировочном центре в Москве никто не пострадал

Ущерб от возгорания в сортировочном центре Ozon в деревне Саларьево в Новой Москве предварительно оценивается как незначительный. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Самое главное, что никто не пострадал. Пожарные системы сработали в штатном режиме, в течение пяти минут все 400 сотрудников были эвакуированы», — заявили в компании.

Два из трех блоков склада функционируют в штатном режиме, третий возобновит работу после проветривания и других необходимых процедур. Покупателям и продавцам, товар которых пострадал, пообещали вернуть деньги. Клиентов, которым задержат доставку, оповестят об этом. Маркетплейс сотрудничает с МЧС, чтобы выяснить причину пожара.

Ранее сообщалось, что вспыхнул один из находившихся на складе товаров, а площадь пожара составляла 20 квадратных метров. Возгорание удалось быстро потушить.